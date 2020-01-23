محمد بن راشد: 26 سبتمبر.. موعدنا للقضاء على الفقر في العالم

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مشاركة دولة الإمارات في أكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر.

وغرّد سموه عبر «تويتر» أمس: «أعلنت دولة الإمارات من دافوس مشاركتها وانضمامها لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر... يشاهده أكثر من مليار ونصف المليار شخص.. بمشاركة 10 مدن عالمية.. الموعد: ٢٦ سبتمبر القادم».

وأعلنت دولة الإمارات، عن استضافة حفل «جلوبال جول لايف»، الحدث الإنساني الأضخم في العالم، في دبي في سبتمبر المقبل. وتشرف على تنظيم الفعالية منظمة «جلوبال سيتزن» العالمية التي تسعى ببرامجها ومشاريعها، إلى حشد صوت جماعي للمواطنين العالميين الفاعلين، بهدف وضع حد لمشكلات الفقر المدقع في العالم، بحلول عام 2030.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدولة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، في سويسرا، بوفد رسمي رفيع، ضمن جلسة «إعادة تصور أكبر التحديات في العالم» التي عقدت ضمن اجتماعات منظمة «جلوبال سيتزن» في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وستكون دولة الإمارات ضمن عشر دول في العالم، تستضيف بشكل متزامن أكبر حدث إنساني في العالم عابر للقارات الخمس، ويستمر عشر ساعات متواصلة من البث المباشر، ويتابعه مليار ونصف المليار، في سبتمبر 2020؛ حيث يقام حفل «جلوبال جول لايف» هذا العام تحت شعار: «الحلم القابل للتحقيق».

وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: «إن استضافة الحفل في سبتمبر، يمثل مشاركة الإمارات الفاعلة عالمياً في الحراك الإنساني للقضاء على الفقر». مؤكداً أن مشاركة الإمارات في هذا الحدث الإنساني، تعكس رؤية القيادة الرشيدة في الإسهام في الارتقاء بواقع الإنسان أينما كان، وهي رؤية أرساها الشيخ زايد القائد المؤسس ويحرص على ترسيخها وتوسيع آفاقها، صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: «استضافة دبي للحفل، بوصفه أضخم حدث إنساني من نوعه يحشد جهود آلاف المؤثرين والفاعلين في العالم، من أجل قضية نبيلة، يأتي تتويجاً لمسار طويل وتجربة غنية في العمل الإنساني، قادتها الإمارات في المنطقة والعالم؛ حيث أصبح العمل الإنساني والتنموي الأساس الذي تقوم عليه سياساتها، وهو ما تترجمه على الأرض مئات المؤسسات والهيئات والمبادرات المعنية بالعمل الإنساني التي تنشط إقليمياً ودولياً».

مؤكداً أن الإمارات «منذ نشأتها حرصت على أن تكون في قلب الحراك الإنساني العالمي، مكرسة كل جهودها ومواردها للإسهام في صنع عالم أفضل، وتمكين المجتمعات والتصدي للتحديات التي تعوق التنمية المستدامة».

ولفت القرقاوي، إلى أن «شعار «الحلم القابل للتحقيق»، يتلاقى تماماً مع شعار الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، بأن «لا شيء مستحيل»، وأن كل الأحلام قابلة للتحقيق، إذا عملنا من أجلها وفي سبيلها. وهذا الشعار جزء من قصة الإمارات التي قامت من حلم بدا ضرباً من الخيال، وتحول إلى حقيقة نباهي بها العالم».

مكافحة الفقر

ويشكل حفل «جلوبال جول لايف» الذي تنظمه «جلوبال سيتزن»، أكبر حدث إنساني يجتمع على قضية تهم البشرية كافة، ألا وهي التصدي للفقر المدقع بحملة هي الأضخم من نوعها يشارك فيها عدد كبير من الحكومات والمؤسسات المعنية بالعمل الإنساني ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والفنانين والمشاهير، للإسهام في التصدي لأبرز المشكلات التي تواجه البشرية وكوكب الأرض في مقدمتها الفقر.

وتسعى «جلوبال سيتزن»، عبر منصتها على الإنترنت إلى تعريف المواطنين العالميين وتوعيتهم بالأسباب التي تقف خلف آفة الفقر المدقع، وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة المعنية بالتعامل مع مشكلات الفقر، ومكافأتهم لجهودهم، كجزء من بناء مجتمع عالمي ملتزم بالتغيير الدائم؛ حيث تهدف المنظمة إلى حشد جهود 100 مليون من المواطنين العالميين الذين يتخذون إجراءات وخطوات تساعد على تحقيق رؤيتها المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030.

ومنذ عام 2011، اتخذ الملايين من المواطنين العالميين، أكثر من 24 مليون إجراء يستهدف القادة العالميين، للعمل على إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030. وحتى الآن، أسفرت الإجراءات التي اتخذوها جنباً إلى جنب مع جهود التأييد والمناصرة الرفيعة، ومختلف شركاء المنظمة، عن عدد من الالتزامات والسياسات التي أعلن عنها قادة عالميون، تتجاوز قيمتها 48 مليار دولار، وأثّرت في حياة 880 مليوناً.

ويقع مقر «جلوبال سيتزن» في نيويورك، ولها مكاتب في كندا وجنوب إفريقيا وأستراليا وألمانيا والمملكة المتحدة. وشارك في تأسيسها: هيو إيفانز، وسيمون موس، ووي سو، عام 2008. وأسّست بالاشتراك مع ريان جال وريوت هاوس في عام 2012.