حكومة دياب في «بعبدا».. والمتظاهرون في الشارع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”- وكالات

عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة جلستها الأولى في القصر الرئاسي، أمس، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، والتقطت الصورة التذكارية الجامعة، بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما حذر دياب في أول تصريح له بعد تشكيل الحكومة من أن بلاده تواجه «كارثة» اقتصادية، جعلها من أولويات عمله في المرحلة المقبلة، في حين واصل الحراك الشعبي اللبناني الاحتجاجات، وقطع الطرقات في مختلف المناطق؛ رفضاً لحكومة دياب، وللمطالبة بحكومة اختصاصيين مستقلين لا علاقة لهم بالأحزاب والقوى السياسية، واندلعت مواجهات جديدة بين محتجين وقوات الأمن في محيط مجلس النواب وسط العاصمة بيروت.

وفي مستهل الجلسة، توجه الرئيس عون إلى الوزراء الجدد، قائلاً: «مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين، والعمل؛ لتحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها سواء بالنسبة إلى المطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت؛ نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة»، مشدداً على ضرورة العمل؛ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين إلى مستقبلهم، وقال: «لقد سبق أن أعددنا خطة اقتصادية، وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة»، داعياً إلى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء؛ لإنجاز جداول الأعمال، وتعويض ما فاتهم خلال الأسابيع الماضية.

من جانبه، لفت الرئيس دياب إلى أن المرحلة لا تحتمل ترف التهاني، وهناك تحديات هائلة تنتظرنا، وقال: «على الرغم من أن جلسة الأمس تحمل صفة بروتوكولية فإنني أرغب أن تكون صافرة انطلاق»، مشيراً إلى أن آمال اللبنانيين تتآكل، ومن حقهم أن يصرخوا، ويطالبوا بوقف المسار الانحداري، مؤكداً ضرورة التخفيف من وطأة الكارثة، وعنوانين المشاكل واضحة. كما أكد دياب أن المهم تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد، والرهان على حماية ظهر الجيش والقوى الأمنية؛ عبر تأمين المظلة السياسية، والتمييز بين التظاهر والشغب، مشدداً على أهمية حماية الجيش والقوى الأمنية، والمحافظة على الديمقراطية، وقال: «إن هذه الحكومة هي حكومة إنقاذ وطني وليست حكومة فريق أو جهة، وعلينا التعامل بتواضع مع الناس، والوزير ليس في مرتبة متقدمة عن الناس»، متمنياً أن تستطيع الحكومة تقديم صورة مختلفة عن العمل الحكومي، مضيفاً: علينا العمل ليلاً ونهاراً؛ من أجل تحقيق أهدافنا، ونحن لسنا حكومة سياسية، ويجب أن تكون استثنائية بأداء وزرائها.

أما على صعيد الحراك، فقد تواصل قطع الطرق منذ لحظة إعلان ولادة الحكومة؛ حيث قطعت العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في الشمال والبقاع والجنوب، كما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في وسط بيروت، وفي محيط مجلس النواب. وأرسلت السلطات اللبنانية تعزيزات لشرطة مكافحة الشغب في محيط البرلمان، فيما بدأ الجيش بالانتشار في الشوارع المؤدية إلى وسط بيروت. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عدداً من المحتجين على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب حاولوا إزالة تحصينات أقامتها قوات الأمن أمام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية وسط بيروت. وأضافت: إن قوات مكافحة الشغب استخدمت خراطيم المياه ضد المحتجين؛ بعد أن قاموا برمي الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه عناصر الأمن. كما أطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع؛ بعد إزالة المحتجين أجزاء من الأسلاك الشائكة أمام مدخل مجلس النواب، فيما عمد بعضهم إلى تسلق البوابة الحديدية التي تؤدي إلى مدخل المجلس. وأشارت «الوكالة الوطنية» إلى ارتفاع حدة المواجهات بين الطرفين في المنطقة مع تزايد أعداد المحتجين بشكل ملحوظ؛ حيث أقدم بعضهم على تحطيم الأعمدة، وإحراق صورة رئيس الوزراء حسان دياب. وبدأ المحتجون برشق القوى الأمنية بأكياس النفايات، مرددين هتافات داعية إلى «إسقاط العهد والرئيس دياب». ويطالب مئات الآلاف من اللبنانيين الذين ينزلون إلى الشوارع والساحات بشكل متقطع، برحيل الطبقة السياسيّة كاملة التي يحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي، ويتّهمونها بالفساد، والعجز عن تأهيل المرافق، وتحسين الخدمات العامة الأساسية. كما يطالبون بتشكيل حكومة اختصاصيّين ومستقلين عن الأحزاب السياسية التقليدية على أن تكون مهمتها وضع خطة إنقاذية؛ تُخرج البلاد من الانهيار الاقتصادي. ويرى متظاهرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة فيما بينها، معتبرين أن الوزراء الجدد يمثلون الأحزاب التي سمتهم، مستغربين وصفهم ب«التكنوقراط».