دبي تضيف 10 آلاف غرفة فندقية في 2019 استعداداً لـ «إكسبو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهدت دبي إضافة 27 فندقاً جديداً من فئتي 5 و4 نجوم إلى قطاع الضيافة خلال العام 2019، وذلك مع تسارع وتيرة الافتتاحات الفندقية في إطار التحضير لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، حيث أشارت البيانات إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذا النوع من الفنادق ارتفعت بنحو 7802 غرفة خلال العام 2019.

وارتفع عدد الفنادق من فئتي 5 و4 نجوم من 259 منشأة بنهاية عام 2018 إلى 286 منشأة بنهاية 2019، كما ارتفع عدد الغرف من 68451 غرفة إلى 76253 غرفة بنهاية ديسمبر 2019.

وأظهرت بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري أن إجمالي المنشآت الفندقية في دبي، ارتفع بنحو 25 فندقاً جديداً (في ظل إغلاق منشأتين من فئة 1-3 نجوم) من 716 منشأة فندقية بنهاية ديسمبر 2018 إلى 741 منشأة فندقية بنهاية ديسمبر 2019، أي بنمو بنسبة 3%.

كما أشارت البيانات إلى أن الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية ارتفعت بنسبة 9% بما يعادل 10153 غرفة، من 115967 غرفة بنهاية ديسمبر 2018 لترتفع إلى 126120 غرفة وشقة بنهاية 2019.