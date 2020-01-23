«بوينج ماكس» لمزيد من التأخير.. و«فلاي دبي» تدرس استئجار المزيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم «فلاي دبي» إن الشركة على علم بالتحديثات المتعلقة بطائرة «ماكس». وأضاف: «سنستمر في استكشاف جميع الخيارات ومراجعة خططنا لتقليل تأثير ذلك على المسافرين. نحن نبحث في خيارات تأجير قصيرة إلى متوسطة الأجل، لإضافة المزيد من السعة للأشهر القليلة المقبلة. والمناقشات مع «بوينج» بشأن التعويضات جارية».

وكانت «فلاي دبي»، وقعت بالفعل عقد استئجار 4 طائرات «بوينج» 800-737 الجيل الجديد من «سمارت وينغز».

وقالت شركة «بوينج» إنها لا تتوقع الحصول على موافقة لعودة الطراز 737 ماكس إلى الخدمة حتى منتصف العام بسبب مزيد من التطورات المحتملة في عملية المصادقة وفحص تجريه جهات تنظيمية لنظام تحكم الطيران بها.

وقالت «بوينج» إنها أخطرت شركات الطيران والموردين بالتقدير الجديد، والذي يطول أمده عن توقعات سابقة ويأخذ أيضاً في الحسبان متطلبات جديدة متوقعة لتدريب الطيارين.

وفي تعليق على أزمة الطائرة« 737 ماكس»، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس منتقداً «بوينج» إن أداء مصنع الطائرات العملاقة مخيب للآمال.

وتعكف شركة صناعة الطائرات التي مقرها شيكاجو على تحديث نظام التحكم في الطيران والبرمجيات بالطائرة 737 ماكس لمعالجة مشكلة يُعتقد أنها لعبت دوراً في حادثي تحطم بإندونيسيا وإثيوبيا.