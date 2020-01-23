شكرا لقرائتكم خبر عن البستكي تنفي وجود أي مواد ضارة في الجزر بأسواق دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أفادت إيمان علي البستكي، مديرة إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي، أن الأسواق المحلية بإمارة دبي خالية تماماً من وجود مواد ضارة في الجزر الموجود، وذلك رداً على شكوى من أشخاص ل( الخليج) بوجود طعم متغير للجزر وشك بوجود مواد ضارة داخل المنتج أو إضافة مواد ضارة لحفظه، مؤكدة أن البلدية تقوم بالرقابة على جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية، وتتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.
أضافت البستكي أنه تم التحرك على الفور بعد معرفة الشكوى، وإرسال فريق فني من قبل المفتشين إلى الأسواق وأخذ عينات من الجزر بالأسواق وعمل مسح كامل للأسواق المحلية، كما تم الفحص الميكروبي والكيميائي للمنتج والتأكد من صلاحية الجزر بجميع أسواق الإمارة.
وقالت إن كل المنتجات المستوردة والمصنعة والمتداولة بإمارة دبي، تخضع لنظام رقابي محكم يتضمن التفتيش الميداني والتدقيق على الأنظمة المتبعة وبرنامج جمع العينات المبني على تقييم المخاطر، ولم يثبت لنا خلال التفتيش والتدقيق الدوري أن المنتج المذكور يشكل أي خطر على صحة المستهلك. ومع ذلك وضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها بلدية دبي، فقد تم جمع عينات مختلفة من الجزر المتداول في الأسواق وتم فحصه للتأكد من مطابقته للمواصفات والإجراءات المعتمدة.
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