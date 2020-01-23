ثلاثي جودلفين يقتحم قلعة الفهيدي وصراع مثير في الألف جينيز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يصل «كرنفال كأس دبي العالمي»، مساء اليوم، بمضمار «ميدان العالمي» إلى محطته الرابعة، والتي ستشهد عدة سباقات قوية، تشكل أحد أهم البطولات الكرنفالية هذا الموسم؛ حيث تشهد 3 بطولات؛ هي: «تحضيري البستكية» ونسخة جديدة من سباق ال1000 جينيز الإماراتي (قوائم)، فيما يبلغ الحفل قمته في الشوط الخامس بسباق (ج2) قلعة الفهيدي على المسار العشبي، أما بقية الأشواط فهي سباقات تكافؤ متوسط ورفيع تقام على المسارين الرملي والعشبي، وتحفل بقدر كبير من الإثارة من واقع المشاركين بها.

يتضمن سباق اليوم 6 أشواط مثيرة خُصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، ويشارك في حفل الليلة الذي ينطلق في السادسة والنصف مساءً، 72 من الخيول الدولية والمحلية، ويجري الحفل برعاية «موانئ دبي العالمية»، ويبلغ مجموع جوائز الأمسية مليوناً و45 ألف دولار.

وتشهد بطولة قلعة الفهيدي (ج2) البالغة مسافتها 1400 متر، التي تقام في الشوط الخامس، صراعاً مثيراً بين 7 خيول، تتنافس على جوائز تقدر ب250 ألف دولار، ويسرج فريق جودلفين 3 خيول بغاية الدفاع عن اللقب الذي ذهب الموسم الماضي إلى الحصان «دبي»، ويتكون ثلاثي جودلفين من الحصان «رويال ميتينج» بإشراف مدربه العالمي سعيد بن سرور، وهو يشارك لأول مرة بالإمارات، وسبق له الفوز بسباق كرايتريوم انترناشونال (ج1) بمضمار شانتيه بفرنسا.

ويسرج شارلي أبلبي «مايثيكال ماجيك»، ويعزز أبلبي حظوظه بكل من «مبتسم» الفائز في آخر مشاركة بنيوماركت، ويشهد السباق أيضاً مشاركة الجواد الآخر وهو «جلورياس جيرني» ابن «دباوي» الفائز بسباق (جروب2) في نيوبري.

وتسعى مهرات جودلفين لاستعادة لقب سباق ال1000 جينيز الإماراتي (قوائم)، والذي خسرته الموسم الماضي؛ بعد أن سيطرت عليه لموسمين متتاليين؛ وذلك في ثاني أشواط الحفل الذي يقام لمسافة 1600 متر، وكانت مهرات الفريق الأزرق بإشراف سعيد بن سرور قد أظهرت بداية مثالية في الموسم؛ عبر السباق التحضيري قبل 3 أسابيع؛ بعد أداء رائع بقيادة المهرة «فاينال سونج» في أول تجربة لابنة «دارك انجيل» على الأرضية الرملية، وتعود معها في هذا السباق أيضاً رفيقتها «دبي لاف» التي حلت داخل الميزان.

ويختبر المدرب شارلي أبلبي: «تشيسنج دريمز» و«سايلنت وويف» لأول مرة على الأرضية الرملية؛ لكن ثمة تحديات تواجه طموحات خيول جودلفين، وأبرزها وصيفة بطلة التحضيري «داون او دي بايو» بإشراف ابن غدير، وصاحب المركز الثالث «ريو انجي» بإشراف واتسون.

ويشهد الشوط الرابع سباق البستكية التحضيري على مسافة 1900 متر - شروط، لخيول الثلاث سنوات التي تحمل أغلبيتها نفس الوزن باستثناء المهرتين «برينسيس برايد» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور، و«ديفاين ترينيتي» بإشراف فوزي ناس. وتأتي الخطورة الأكبر من «فيرست فيو» بإشراف سعيد بن سرور أو رفيقه في الإسطبل «لوست إن تايم»، ويجرب «دارك أوف نايت» بإشراف المهيري حظوظه على المسافة التي لم يشارك عليها من قبل، فيما يخوض «غري فلاش» بإشراف أولسن تجربته الأولى محلياً.

وتنطلق الأمسية بسباق تكافؤ على مسافة 2410 أمتار - عشبي، بمشاركة 16 خيلاً، خمسة منها بشعار جودلفين، قد يستفيد الأقل تصنيفاً منها «دبي فيوتشر» بإشراف سعيد بن سرور من عامل الوزن، بينما يعود رفيقه في الإسطبل «غيفتس أوف غولد» للمرة الثانية بعد حلوله في المركز الثالث بالحفل الأول.

ويشرف شارلي أبلبي على باقي خيول الأزرق؛ وهي: «زمان»، و«لوشيوس تايبيريوس» في ظهوره الثاني، و«كورت بويت» الذي يسجل زيارته الأولى محلياً.

ويشهد الشوط الثالث سباق دبي للسرعة (داش) - ليستد، وهو تحضيري لسباق ميدان سبرنت (جروب 2)، مشاركة 8 خيول تتنافس لمسافة السرعة الأدنى (1000) متر، ويعد هذا الشوط ساحة صراع حقيقية بين الخيول الدولية والمحلية، ويبرز في قائمة التنافس «بروديجال سن» أحد خيول أونيل ال17 التي استهدف بها كرنفال هذا الموسم، والجواد صاحب مستوى طيب، كما يبرز من الخيول الدولية الإسباني «ابرانتيس» بإشراف غيلرمو أريزكورتا، وله تجربة وحيدة في كرنفال الموسم الماضي حل فيها وصيفاً.

أما الخيول المحلية فيبرز منها «وادي» بإشراف دووج واتسون، ويتوقع أن ينافس أيضاً «رسوم» بإشراف المهيري، إلى جانب «نيفرلاند روك» بإشراف سالم بن غدير.

ويخوض المتألق «جراند أرجنتاير» بإشراف دووج واتسون موسماً استثنائياً افتتحه بإحراز الوصافة ثم فاز في آخر سباقين على التوالي، ويعود ابن الثمانية أعوام في الشوط السادس والأخير على مسافة 2000 متر - تكافؤ سعياً إلى اللقب الثالث على التوالي، ولن تكون مهمته سهلة بحضور أقوياء مثل رفيقه في الإسطبل «ترايد اند ترو»، أو «أبف نورمال» بإشراف سيمار و«منتصرات» بإشراف سالم بن غدير، وثنائي جودلفين بمشاركة «دبي ايكون» بإشراف سعيد بن سرور و«زورايون» بإشراف أبلبي.