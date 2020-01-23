شكرا لقرائتكم خبر عن البدور يحاضر عن العلاقات الثقافية مع الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أول أمس الثلاثاء، محاضرة ضمن فعالية «كتاب في ساعة»، استعرض فيها بلال ربيع البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، كتابه «الجذور التاريخية للعلاقات الثقافية بين الإمارات والكويت».
خلال المحاضرة تحدث بلال البدور عن كتابه الذي يتألف من ستة فصول بالتطرق إلى بواكير العلاقة بين دولة الإمارات والكويت؛ كالعلاقات البحرية والتجارية وأثرها الثقافي، وعرّج المحاضِر على ذكر أسماء بعض المثقفين الكويتيين في دولة الإمارات، ثم تحدث عن أبناء دولة الإمارات في الكويت.
وركز على محور تاريخ العلاقات الثقافية بين البلدين؛ حيث تحدث عن الكويت عند أدباء وشعراء الإمارات، ودور وسائل الإعلام الكويتية في دعم العلاقات الثقافية، وجهود دولة الكويت في دعم التعليم في الإمارات، من خلال حرصها على إرسال المدرسين وتقديم الملابس والوجبات المدرسية للطلبة، مؤكداً متانة العلاقة بين الدولتين، التي تنامت في العديد من المجالات وأبرزها الثقافية.
وأشار البدور إلى أن البحر كان مصدر رزق أبناء المنطقة عموماً، الذين غاصوا في أعماقه واستخرجوا منه اللآلئ والأسماك وسافروا عبره شرقاً وغرباً وتنقلوا إلى مناطق التجارة.
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