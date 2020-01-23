خالد بن عصام: سلطان وجه ببناء جيل قادر على العطاء مسلح بالعلم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:هاجر خميس

افتتح الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، أمس، فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض التعليم الدولي 2020، الذي ينظمه ويستضيفه مركز «إكسبو» الشارقة، بدعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورعاية وزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وبمشاركة 120 مؤسسة تعليمية وأكاديمية من 20 دولة.

حضر الافتتاح الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيلة المساعدة لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والمركز، ومحمد العوضي، المدير العام للغرفة، وسيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو، وسلطان شطاف، مدير إدارة المبيعات والتسويق في المركز، إضافة إلى ممثلين عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات الأكاديمية من مختلف دول العالم.

وبعد قص الشريط، جال الشيخ خالد بن عصام، برفقة رئيس الغرفة والحضور، في أرجاء المعرض، وتفقد عدداً من أجنحة الجامعات المشاركة، واستمع إلى شرح عن أحدث البرامج الأكاديمية والتعليمية التخصصية التي تستعرضها الكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس والمعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب هذا العام، حيث أشاد عدد من العارضين بالدعم المقدم والتنظيم الرائد من مركز «إكسبو» لفعاليات المعرض، مؤكدين حرصهم على الحضور في هذا الحدث السنوي، الذي يعد من أهم الأحداث المتخصصة في التعليم والبحث العلمي.



حجر الأساس في التنمية



وأثنى الشيخ خالد بن عصام، على مستوى التنظيم وحجم المشاركة المحلية، والإقليمية، والدولية، مشيراً إلى أن ما يقدمه سنوياً، يؤكد مكانة الحدث وأهميته المتنامية، ما يتيح للطلبة التعرف إلى خيارات واسعة من برامج التعليم العالي والمنح الدراسية، ومتطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية، ما يجسد حرص إمارة الشارقة على بناء قاعدة تعليمية رائدة، تستشرف المستقبل لأبنائنا، انطلاقاً من الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء جيل قادر على العطاء، بتسلحه بالعلم والمعرفة، لكونهما الحجر الأساس في التنمية المستدامة.

وقال سيف محمد المدفع: إن نظام التعليم في دولة الإمارات، يستند في جميع مراحل أدائه إلى ضمان الجودة، بحيث تواكب عناصر العملية التعليمية أرقى المعايير التي تأخذ بها المؤسسات المرموقة في العالم، ومن هنا تأتي أهمية المعرض الذي يستهدف تقديم صورة شاملة للطلبة عن بيئة التعليم في الإمارات والعالم، مشيراً إلى أن مركز إكسبو الشارقة يحرص سنوياً على أن تكون دورة المعرض منصة خدمية هدفها تأهيل الطلبة تعليمياً ومهنياً، وتقديم المساعدة لأولياء الأمور لاختيار أفضل الفرص التعليمية المؤهلة لأبنائهم لسوق العمل.

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أكبر أحداث التعليم العالي بالهند



وتشهد دورة هذا العام، استضافة أكبر أحداث التعليم العالي والإرشاد المهني في الهند، الذي ينظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث انطلقت، امس، فعاليات معرض «كارير أوتساف» الذي تنظمه «شركة كيه 2 ليرنينج ريسورسز إنديا» بموجب اتفاقية التعاون التي وقعها مركز إكسبو، مع الشركة المنظمة، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى التطوير الدائم للمعرض، بتوفير أحدث التقنيات والخبرات والتجارب العالمية في أساليب التعليم، حيث يشهد معرض «كارير اوتساف» مشاركة أكثر من 50 جامعة وكلية هندية، إضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية والمدارس الداخلية.

كما ستشهد فعاليات المعرض، إطلاق الدورة الثانية من قمة الارتقاء بالتعليم - TEGS» المتخصصة في الابتكار والتطوير في قطاع التعليم، وتشارك فيها نخبة من صناع القرار والمديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئات التدريسية في عدد من المؤسسات الأكاديمية الكبرى في العالم، إلى جانب إطلاق معرض تكنولوجيات التعليم، الذي يعد منصة متخصصة تجمع بين الشركات الرائدة العاملة في هذا القطاع، للإضاءة على أحدث ابتكارات التعليم الذكي.

هيئة الشارقة للتعليم الخاص

أفادت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ل«الخليج»، بأنها المشاركة الأولى لها في المعرض، لكونها حديثة الإنشاء، ودورها في المعرض، شريك استراتيجي في تنظيمه والمؤتمر المصاحب له، والمعرض يستهدف الطلبة من العاشر إلى الثاني عشر، وهدفه أن يكون للطالب وجهة، أو منصة يستطيع بها أن يحصل على المعلومات التي يحتاج إليها، في إرشاد أكاديمي، للتخصصات الموجودة في الجامعات، ويحتاج إليها سوق العمل، ويتعرف، كذلك، إلى شروط القبول وآلية الالتحاق بالجامعات.

ويتمثل دور الهيئة في دعم للعملية التعليمية، وتشجيع إدارات المدارس على أن تدفع بالطالب لاتخاذ المسار الصحيح في التخصص، ووجهنا دعوات إلى إدارات المدارس الخاصة في الشارقة، لتنظم رحلات للمعرض لطلابها المستهدفين، واليوم الأول مخصص للبنين، والثاني للطالبات، والثالث (الجمعة) مفتوح لأولياء الأمور والطلبة جميعاً.

ويقدم ورشاً مخصصة للطلاب، لإرشادهم إلى كيفية التخطيط واختيار المسار الجامعي، بناء على شخصية الطالب، وأخرى للتربويين.

وفي ما يتعلق بالمؤتمر المصاحب أفادت الهيئة، بأنه يستهدف الكادر التربوي، ويقدم جلسات نقاشية تتحدث بشكل عام عن التعليم وتكنولوجيا التعليم، واستشراف المستقبل، والتخصصات التي ستضاف في الجامعات، لمواكبة العصر ومتطلباته وتطوره. والمتحدثون في المؤتمر من داخل الدولة وخارجها، وبعض المؤثرين في مواقع التواصل، ويستمر المؤتمر يومي 22 و 23 يناير/‏‏ كانون الثاني، بجلستين كل يوم. وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من الطلاب المدارس، ومشاركات من أعرق الجامعات العالمية في الولايات المتحدة، وبريطانيا وماليزيا والأردن ولبنان والهند وبولندا وقبرص، وحضور متميز من المؤسسات الأكاديمية والجامعات المحلية.

ويفتح المعرض أبوابه للزوار، اليوم الخميس، من التاسعة صباحاً، إلى الثانية ظهراً. ومن الخامسة عصراً إلى التاسعة مساء. ومن الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساء غد الجمعة، والدخول ومواقف المركبات مجانية للجميع.

قال الطالب علي الأميري من مدرسة الشارقة الأمريكية،: استفدت من زيارتي للمعرض، حيث اطلعت على كل الجامعات المشاركة، وقررت الدراسة داخل الدولة، بإذن الله، تخصص طاقة نووية.

وقال أنس حاكمي، طالب في الصف الثاني عشر: زرت منصات جميع الجامعات المشاركة، وأبحث عن الجامعة المناسبة لي، ولظروفي.