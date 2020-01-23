«الشارقة للآثار» تستضيف خبراء لجنة التراث العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت هيئة الشارقة للآثار، أمس، في موقع مليحة الأثري، عدداً من خبراء التراث العالمي، إلى جانب الدكتورة سينثيا دونينج، مسؤولة مشاريع الآثار في الإيكوموس - إيكام، وإلينور دانينج، اللتين تشرفان على كتابة ملف ترشيح المشهد الثقافي للمنطقة الوسطى لقائمة التراث العالمي، والذي تعمل هيئة الشارقة للآثار بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، على تقديمه إلى الجهات المعنية، تمهيداً للإدراج خلال العام المقبل، وأعضاء لجنة التراث العالمي عيسى يوسف، مدير الآثار والتراث المادي بالهيئة، وكاميار كامياب، ويزن أبو الحسن.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصدر قراراً إدارياً في يناير 2018، بإنشاء وتشكيل لجنة ملف التراث العالمي للمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة. والتي ستعمل على التنسيق مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع «الإيكوموس»، واللجنة العالمية لإدارة التراث العالمي «إيكام»، بشأن إدراج المشهد الثقافي للمنطقة الوسطى على لائحة التراث العالمي، وإعداد جدول زمني لمراحل تنفيذ الملف، وتحديد الموعد النهائي لتقديمه. وأكد عيسى يوسف أن استضافة هذه المجموعة من الخبراء ستسهم في دعم نقاط القوة بالملف واكتشاف نقاط الضعف للعمل على مراجعتها وتحسينها لضمان الإدراج النهائي للمنطقة الوسطى في قائمة المواقع التي تشرف عليها المنظمة الدولية خلال دورة 2021-2022، وهو الأمر الذي سيخدم الجانب الثقافي والتراثي والسياحي في إمارة الشارقة، والإمارات.

وأشار إلى أن عملية مراجعة ملف المشهد الثقافي للمنطقة الوسطى تتم وفق معايير دقيقة ومهمة جداً، وتتماشى مع الأهمية التاريخية والأثرية لمنطقة مليحة والجبال المجاورة لها.