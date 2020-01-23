تدشين مهرجان المرح للصحة واللياقة 2020 بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، دشنت، أمس، الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، الفعاليات الرئيسية، والمرحلة الأولى للدورة التاسعة لمهرجان «المرح للصحة واللياقة 2020»، التي تقام تحت رعاية سموهما، وينظمها «مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني»، لمدة شهر بمختلف إمارات الدولة، فيما تستمر فعاليات المعرض بأبوظبي أربعة أيام في مركز المعارض بالإمارة «أدنيك»، وذلك وسط توقعات بمشاركة 25 ألف زائر من طلبة المدارس والجامعات والعائلات في أبوظبي، ونحو 100 ألف بمختلف إمارات الدولة.

حضر الافتتاح الدكتور محمد راشد أحمد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، ومبارك سعيد الشامسي مدير عام «مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني»، إلى جانب الدكتور أحمد العور مدير عام «معهد التكنولوجيا التطبيقية»، والدكتور عبدالرحمن الحمادي مدير عام «معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني» التابعين ل«أبوظبي التقني»، ومحمد سالم الظاهري رئيس مجلس إدارة «المركز الوطني للتأهيل»، والدكتور سالم الكعبي المدير العام لمركز «تدوير»، ونخبة من المسؤولين.

وتشارك نحو 53 مؤسسة حكومية وخاصة وطنية وإقليمية ودولية متخصصة في مجالات الصحة واللياقة؛ عبر تقديم الفعاليات الصحية والتعليمية من خلال منصاتها وأجنحتها؛ ومنها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بأبوظبي، وكلية فاطمة للعلوم الصحية وغيرها من الجهات.

وقالت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة: نجحت القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال المهرجان، في تجسيد مدى سعيهما الدؤوب، وعظيم نجاحاتهما في صناعة وتطوير المنظومة الصحية والمجتمعية المتقدمة بالدولة؛ لضمان وضع الأساليب الجديدة؛ للارتقاء بالمنظومة الصحية والمجتمعية بالدولة، باعتبارها من الأولويات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي تعمل على تمكين الجميع، وصناعة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية متطلبات النهضة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتطورة التي تعيشها الإمارات في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد.

وقال مبارك سعيد الشامسي: إن الدورة الجديدة من المهرجان تتميز بتنظيمها تحت شعار: «معاً لمجتمع إماراتي مستدام»؛ بهدف التركيز على تطوير وتنمية الممارسات والأنماط، والثقافة البيئية لدى أبناء الأسرة، بما يصنع أجيالاً أكثر وعياً بأهمية البيئة والممارسات السليمة للعيش في مجتمع متكامل ومنتج؛ وذلك بالتعاون مع 53 من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأوضح علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني»، أن المركز ينظم فعالياته خلال يومي الإجازة الأسبوعية؛ لتمكين العائلات من الاستفادة من الخدمات الصحية والترفيهية والرياضية.

وقالت عائشة الصيري مديرة إدارة الصحة واللياقة البدنية من وزارة التربية والتعليم، مشرفة جناح الوزارة في المهرجان: «شاركت الوزارة هذا العام تحت شعار: «معاً لمجتمع إماراتي مستدام» بمنصات تفاعلية للطلبة تخدم هذا الجانب بالمحافظة على البيئة البرية والبحرية، وتعليم الطلبة أهمية إعادة تدوير المخلفات».

وأضافت: «تشارك 5 مشاريع طلابية من مدارس أبوظبي خلال المرحلة الأولى من المهرجان، بما أننا حالياً في أبوظبي، وفي المحطات التالية ستستعرض المدارس المشاركة من بقية إمارات الدولة مشاريعها الخاصة، بما يزيد على 35 مشروعاً من مدارس الدولة، حصل بعضها على براءة الاختراع».