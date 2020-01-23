جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن الفائزين في «الوطن»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستجرام» لشهر ديسمبر الماضي، والتي كان موضوعها «الوطن». وفاز بجائزة «اختيار الجمهور» المصور التركي سيركان دلدل. وشهدت نسخة ديسمبر من المسابقة تفوّقاً للعدسة التركية من خلال المصورين فاتح أوزديمير وسيتشكن ينيجين كما كان التعبير الفوتوغرافيّ عن الوطن له نصيبٌ أيضاً في عدسة المصور العراقي أحمد عبدالأمير لازم واليمني منصور محسن.

قال علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة: غُرِسَ فينا حبُّ الوطن منذ نعومة أظفارنا، ونما وتغلغلَ فينا قولاً وفعلاً من خلال حُسنِ التربية واكتساب الوعي وتكوين النضج بمعارف الحياة. الوطن هو مركز الانتماء ومعيار التوازن وحضن الرعاية ودرع الحماية. إن التعبيرات البصرية عن الانتماء للوطن هي من أقدم الآثار البشرية لأجدادنا الأوائل الذين حفروها على جدران الكهوف، وهي من أعمق المُحفّزات على الإبداع بكل أطيافه، ومنها الترجمات الفوتوغرافية التي شهدت تنافساً جميلاً ومميّزاً في هذه النسخة. عشرات الأعمال كانت في غاية الروعة والإتقان.

قال سيركان دلدل: أنا سعيدٌ بتقدير جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير لصورتي ومشاعري المتجسِّدة فيها، وأتمنّى أن تُسهم الصورة في تعزيز الوعي بقضايا اللاجئين.

وقال أحمد عبدالأمير لازم: تم التقاط الصورة في محافظة البصرة العراقية خلال تظاهرات الشعب العراقي للمطالبة بحقوقه. الفوز في جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير كان يُمثِّلُ تحدياً بالنسبة لي.