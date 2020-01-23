2.1 % نمو أعداد الطلاب في مدارس دبي الخاصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، نسب النمو في مدارس دبي الخاصة، بلغت 2.1%، وبلغ إجمالي عدد الطلبة العام الدراسي الجاري، 295.148، بواقع 143.040 طالبة، و152.108 طلاب، بينهم 34.452 مواطناً، في وقت بلغ إجمالي عدد المدارس 208، منها ثلاث جديدة. ووصلت الطاقة الاستيعابية إلى 363.643 مقعداً دراسياً، بمعدل استفادة 81.1%، وبلغت نسبة الطلبة الذين يدفعون رسوماً سنوية، أقل من 20 ألف درهم 51.1 %، ومتوسط الرسوم الدراسية المدفوعة 29.057 درهماً.

أفادت الهيئة، في إحصاءات وبيانات حديثة، عن حالة التعليم الخاص في دبي، بأن أعداد الطلبة، سجل نمواً خلال السنوات الخمس الأخيرة، من 2015 إلى 2019، حيث تصدرت مدارس المنهاج البريطاني قائمة النمو بواقع 7%، حيث قفزت الأعداد من 78.254 إلى 109.894 طالباً وطالبة. تليها مدارس البكالوريا بنسبة نمو 5.7، لتقفز من 13.686 إلى 18.015 طالباً وطالبة.

وجاءت مدارس المنهاج الفرنسي، في المرتبة الثالثة، بواقع 4.9%، حيث زاد عدد الطلبة من 5.077 إلى 6.449، وكانت المرتبة الرابعة من نصيب مدارس المنهاج الدولية التي ارتفع عدد الطلبة فيها من 6.230 إلى 6.878، بنموّ 2%. ولم تحقق مدارس المنهاجين الأمريكي والوزاري والمناهج الأخرى إلا نسب نمو ضئيلة.

وبحسب جودة المدارس، سجلت «المتميزة» نسبة نمو بلغ 2.7%، حيث زاد إقبال الطلبة عليها من 22,632 إلى 25,830، فيما سجلت مدارس التقييم «جيد جداً» نمواً بلغ 2.8%، لتقفز من 50,650 إلى 58,119 طالباً وطالبة. وسجلت المدارس الجيدة نمواً بلغ 3.9% ليرتفع عدد الطلبة من 93,842 إلى113,691.

وفي المقابل، تراجع الإقبال على المدارس المقبولة والضعيفة، بنسب 01% و5.6% على التوالي، حيث انخفضت أعداد طلاب «المقبولة» من 74,138 إلى 73,884، فيما انخفضت الأعداد في «الضعيفة»، من 9,683 إلى 7,243 طالباً وطالبة.

وأكد الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن قطاع التعليم الخاص ينطلق في عام الاستعداد للخمسين، بمعدلات نمو إيجابية، بوصفه أحد القطاعات الحيوية في دبي.

وقال «‏‏فخورون بما تحقق من نمو مستمر في القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العقد الماضي، وما يرتبط بها من بنية تحتية متطورة، وقطاعات مستقبلية مبتكرة، ضمن مجتمعات ومناطق عمرانية متنامية، ما يحفز الفرص المستقبلية للنمو في منظومة التعليم الخاص بدبي».

وأشار إلى أن منظومة المدارس الخاصة، وفروع الجامعات الدولية والمؤسسات التدريبية والمهنية، سجلت معدلات نمو متواصلة خلال السنوات العشر الماضية، في أعداد الدارسين فيها، وفي نوعية الخيارات والبرامج التعليمية التي تتيح عيش تجربة التعلّم مدى الحياة، ضمن مجتمع تعليمي متنوع الثقافات، ما يعكس جاذبية قطاع التعليم الخاص بمختلف أنواعه وأشكاله ومراحله، في دبي، لمزودي الخدمات التعليمية من جهة، وللعائلات وللمواهب، من مختلف الثقافات والجنسيات، من جهة أخرى.

وأكد أن ثمة خيارات وفرصاً تعليمية متنوعة اليوم، أمام أولياء الأمور بدبي تستند إلى جودة التعليم. لافتاً إلى أن دبي تتقدم عاماً بعد عام بخطى ثابتة نحو تعزيز الثقة في قدرة وتنافسية منظومة التعليم الخاص إقليمياً، ودولياً، وفي تحقيق التوازن بين الفرص التعليمية المتوافرة.

وأفاد بأن أولياء أمور الطلبة والمستفيدين من خدمات التعليم والتعلم في دبي، هم المستفيد الأول من تنويع الفرص ذات الجودة العالية.

وأفادت إحصاءات الهيئة بأن مدارس المنهاج البريطاني، تصدرت قائمة المدارس الأكثر جذباً للطلبة، ب 109,894 طالباً وطالبة، تلتها مدارس المنهاج الهندي 79,151، ثم الأمريكي 49,251، ثم البكالوريا الدولية 18,015، فالوزاري 14,358، فالمناهج الأخرى 24,479.

في وقت تصدرت المدارس التي تبلغ رسومها الدراسية أقل من 15 ألف درهم، قائمة استقطاب الطلبة بواقع 88%، فيما استحوذت المدارس برسوم 25 ألفاً ما يقرب من 80% من الطلبة، مقابل 67.3% في المدارس برسوم 40%، أما مدارس الرسوم 50 ألفاً، فاستقطبت 66.3%، مقابل 83.9% في المدارس برسوم 60 ألف درهم فأكثر.

وبحسب الهيئة، بلغ إجمالي عدد المعلمين في مدارس دبي الخاصة العام الجاري، 20,752، بواقع 3,900 معلم، و 16,852 معلمة.