ضاحي خلفان: الإمارات تمتلك ثروة كبيرة من الموهوبين

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أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أن الدولة لديها ثروة كبيرة من الشباب الموهوبين، الذين يشكلون نواة لعلماء المستقبل، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود ووضع الخطط اللازمة لإنشاء حاضنات للموهبة والابتكار على مستوى الدولة، وتنمية قدرات ومهارات أولئك الشباب، عن طريق وضع برامج للإثراء في مختلف المجالات العلمية الأساسية التي تدعم مواهبهم وتنميها.

أشار ضاحي خلفان إلى إمكانية الاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، مدللاً على ذلك بالتجربة المميزة لكوريا الجنوبية في احتضان ورعاية الطلبة الموهوبين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي ضم الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وكيلة وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، حيث تم بحث سبل التعاون بين الوزارة والجمعية، وعرضت الشامسي على ضاحي خلفان برنامج الوزارة فيما يتعلق بمنظومة التعليم في دولة الإمارات، ومنها: «برنامج اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين».

حضر اللقاء الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، نائب رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ومنيرة صفر، أمين السر العام للجمعية، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الاعلامي لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، والمهندس خلفان المراشدة، مدير ادارة تطوير المهارات، وعائشة الصيري، مديرة ادارة الصحة واللياقة البدنية، وأسمهان رامي، اخصائي اول، بإدارة تطوير المهارات، وفاطمة الحمادي، سكرتيرة مكتب قطاع الرعاية والأنشطة.

واستعرضت الشامسي، أهم البرامج والخطط التي أعدتها الوزارة، لاكتشاف الموهوبين والمبتكرين، ورعايتهم بدءاً من المراحل الدراسية المبكرة وأهم المسارات التي تسهم في تنمية قدراتهم، ومتابعتهم حتى المراحل الدراسية المتقدمة جداً وتحقيق الدرجات العلمية العالية وفق أفضل التصنيفات الدولية في هذا المجال في إطار مستويات المؤهلات الوطنية المختلفة في دولة الإمارات.