107 مليارات قيمة العلامات التجارية لـ 3 شركات إماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تجاوزت القيمة الإجمالية لعلامات 3 شركات إماراتية 107 مليارات درهم، وفقاً لتقرير مؤسسة «براند فاينانس» العالمية، لعام 2020، والذي أشار إلى تصدّر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» كأول علامة تجارية في الإمارات، للسنة الثانية على التوالي. وبلغت قيمة «أدنوك» 11.39 مليار دولار (41.83 مليار درهم)، لتكون أول علامة تجارية إماراتية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.

من جهتها، حصدت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لقب أقوى علامة تجارية خدمية في المنطقة، والعلامة التجارية الأقوى في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا من قبل «براند فاينانس»، وارتفعت قيمة العلامة التجارية ل «اتصالات» لتصل إلى 8.5 مليار دولار، (31.19 مليار درهم)، فيما بلغت قيمة محفظة العلامة التجارية لمجموعة اتصالات ما يقارب 11 مليار دولار (40.37 مليار درهم).

من جهتها احتفظت علامة طيران الإمارات بموقعها الريادي بين شركات الطيران في المنطقة، وجاءت الثالثة بين العلامات التجارية للشركات الإماراتية بقيمة تجاوزت 6.86 مليار دولار (25.17 مليار درهم).