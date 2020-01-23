دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع نظرة على اللون الأزرق المقدم من ابل هذا العام في هاتف iPhone 12 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت تسريبات جديدة من Max Weinbach على أن ابل تخطط لإطلاق هاتف iPhone 12 Pro هذا العام باللون الأزرق الداكن، ولقد إستعرضت التسريبات المصورة اللون الجديد للهاتف.

يتطلع العديد من مستخدمي هواتف الأيفون إلى الجيل القادم من الهواتف الذي يأتي هذا العام بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، كما تقدم ابل عدد 4 إصدارات من هواتف الأيفون للعام 2020، والتي تشمل إصدار بحجم 5.4 إنش، واثنان من الإصدارات بحجم 6.1 إنش، وإصدار بحجم 6.7 إنش.

ولقد ركرت التسريبات الجديدة بشكل خاص على هاتف iPhone 12 Pro، والإختيار الجديد من الألوان المقدم من ابل لهذا الإصدار، حيث يشير تقرير EverythingApplePro على أن هاتف iPhone 12 Pro سينطلق بلون أزرق داكن جديد، يختلف عن اللون الأخضر Midnight الذي قدم في سلسلة iPhone 11.

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وتشير التوقعات إلى أن ابل تضيف هذا الإختيار الجديد من الألوان لجذب قطاع أكبر من المستخدمين لهاتف iPhone 12 Pro هذا العام.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن ابل تخطط لإنتاج من 75 إلى 85 مليون وحدة هذا العام من هواتف iPhone 12 بميزة الإتصال بشبكات 5G، على أن يبدأ الإنتاج الضخم في النصف الثاني من 2020.

المصدر

هذا الموضوع نظرة على اللون الأزرق المقدم من ابل هذا العام في هاتف iPhone 12 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.