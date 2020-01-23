شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تعرب عن تفائلها بإنجاز اتفاق شامل حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبدالله، عن تفاؤلها بأن تصل بلادها ومصر وأثيوبيا، إلى إنجاز اتفاق شامل حول سد النهضة، مؤكدة أن الدول الثلاث حريصة على تواصل المباحثات وأن تصل الوفود واللجان الفنية إلى اتفاق إطارى يتم بعده الاتفاق الشامل، وبدأ اليوم الأربعاء بالخرطوم، الاجتماع التشاورى للوفود الفنية والقانونية من مصر، السودان، وأثيوبيا، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن، ومن المقرر أن تختتم الاجتماعات غدا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان، إن وزيرة الخارجية استقبلت هيروت زمنه، وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية ، وأشادت عبد الله بما تم إنجازه خلال مفاوضات سد النهضة الأخيرة، مؤكدة أهمية التعاون بين الدول الثلاث وأن يصلوا إلى اتفاقات.

من جانبها، أشادت زمنه بالتقدم فى مباحثات سد النهضة خلال الاجتماعات التى عقدت فى واشنطن، وقدمت إحاطة عن المسائل الفنية والقانونية المتبقية فى المباحثات التى تعقد بالخرطوم.

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وعبرت عن أملها فى أن يتم الوصول إلى اتفاق بخصوص التفاصيل الفنية الخاصة بملء وتشغيل السد، مشيدا بالدور الإيجابى الكبير الذى ظل يلعبه وفد السودان خلال الجولات التى استضافتها واشنطن.

كما أعربت الوزيرة الأثيوبية عن تقديرها للتعاون الإيجابى بين الدول الثلاث، وأجملها فى الوصول إلى اتفاق يحقق مصلحة هذه الدول ومد جسور التعاون وعمل مشاريع مشتركة بينها.

وأوضحت أنها متفاءلة باتفاق الدول الثلاث على التعاون وفقاً للأطر القانونية، منوهة بفرص التعاون بين السودان وإثيوبيا فى إطار الاتحاد الإفريقي.