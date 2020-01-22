شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات عاجلة من «الصحة» لمنع وصول «فيروس خطير» إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بدأت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تطبيق إجراءات وقائية لمنع وفادة فايروس “كورونا الجديد” المتفشي في الصين إلى المملكة.
وشددت وزارة الصحة، على أنها تنسق مع منظمة الصحة العالمية لمراقبة الوضع الوبائي للمرض الذي بدأ يتفشى في الصين.
وأضافت أنها تنسق كذلك مع هيئة الطيران المدني لتقييم حركة السفر المباشرة وغير المباشرة إلى الصين؛ لتوفير معلومات عن الأشخاص الذين قد يسافرون إلى المدن المسجل فيها إصابات.
وكشفت الصحة عن أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن المخاطر الصحية المحلية من هذا الفيروس مرتبطة بالسفر من المناطق التي يسري فيها المرض وإليها.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات عاجلة من «الصحة» لمنع وصول «فيروس خطير» إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.