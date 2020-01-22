دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد الثيم المظلم في الإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp على منصة الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.

في تحديث جديد للإصدار التجريبي من تطبيق الواتس اب على منصة الأندوريد، رصد الثيم المظلم في الإصدار رقم 2.20.13، وهي من المميزات التي شغلت العديد من التسريبات منذ عام تقريباً.

يمكن لمستخدمي تطبيق الواتس اب على منصة الأندوريد الآن تجربة الثيم المظلم الذي يتيح تحويل واجهة التطبيق إلى اللون رمادي داكن، أي على عكس الميزة في التطبيقات الأخرى التي تحول الواجهة إلى اللون الأسود.

ومن المقرر أن تتيح ميزة الثيم المظلم في تطبيق الواتس اب تحول الشاشة الخلفية للمحادثات في التطبيق إلى اللون الداكن، بينما تظهر المجادثات المنبثقة باللون الأخضر.

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ويمكن للمستخدمي تمكين الثيم المظلم في تطبيق الواتس على منصة الأندوريد من خلال الخطوات التالية:

تحديث تطبيق الواتس اب إلى الإصدار التجريبي الأخير من التطبيق عبر متجر جوجل بلاي

توجه إلى إعدادات التطبيق، ومن ثم إلى المحادثات، ومنها إلى الثيمات حيث يتاح إختيار في الثيم المظلم.

كما يتوفر لمستخدمي نظام تشغيل Android 10 إختيار في ‘System default’، الذي يتيح تغيير واجهة النظام إلى الثيم المظلم، أو الثيم الفاتح.

وفي نظام تشغيل Android Pie أو الإصدارات السابقة يتوفر للمستخدمين إختيار تلقائي لضبط وضع توفير شحن البطارية، وتحويل الواجهة إلى الثيم المظلم.

ومن المتوقع أن يتوفر الإصدار الثابث من تحديث تطبيق الواتس اب مع الثيم المظلم قريباً للمستخدمين، كما يتوفر الثيم المظم لاحقاً هذا العام لمستخدمي التطبيق على منصة iOS.

المصدر

هذا الموضوع رصد الثيم المظلم في الإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp على منصة الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.