شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يكرم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الأربعاء، المناضلة الجزائرية الكبيرة جميلة بوحيرد أحد أهم رموز الثورة الجزائرية، وتولى قيس سعيد تكريم جميلة بوحيرد، خلال استقباله لها بقصر قرطاج، ومنحها الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية، تقديرا لمكانتها ولنضالاتها الطويلة من أجل تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ولكفاحها المستمر دفاعا عن الحريات.

يذكرأن، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تفهمها لعدم استجابة تونس للدعوة التى وجهت إليها لحضور مؤتمر برلين، وعن أسفها لوصول هذه الدعوة بصفة متأخرة، وأكدت، وفقا للرئاسة التونسية، فى اتصال هاتفى تلقاه الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم الأربعاء، أن تونس ستتم دعوتها فى الاجتماع القادم الذى سيعقد على مستوى وزراء الخارجية، وفى كل المبادرات المتعلقة بالملف الليبي.

ومن جانبه، شدد الرئيس التونسى على أن تونس كان يفترض أن تكون فى مقدمة الدول التى تتم دعوتها لحضور هذا المؤتمر نظرا لكونها من أكثر الدول تأثرا بالأزمة الليبية؛ لا سيما على المستويين الأمنى والاقتصادي.

وأشار إلى "العلاقات الوطيدة بين تونس وألمانيا وخاصة بموقف تونس سنة 1966 حين رفضت قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الاتحادية إثر قرار جامعة الدول العربية قطع العلاقات مع بون آنذاك".