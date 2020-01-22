تونس.. الفخفاخ يستقيل من حزب "التكتل" للتفرغ لتشكيل الحكومة

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365



أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، الأربعاء، استقالته من حزب "التكتل من أجل العمل والحريات"، والتفرغ كليا لتشكيل الحكومة.



جاء ذلك في بيان نشره الفخفاخ عبر صفحته بفيسبوك، بعد يومين من تكليفه من جانب الرئيس قيس سعيد، بتشكيل حكومة جديدة خلال شهر.

وقال الفخفاخ، إنه "على إثر تكليفي من طرف رئيس الجمهورية بتكوين الحكومة وفقا لمقتضيات الدستور، ودفعًا لكل لبس، أعلم الرأي العام بقرار استقالتي من كافة المسؤوليات الحزبية بحزب التكتل (اجتماعي ديمقراطي)، والتفرغ كليا لمهمة تشكيل الحكومة".



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وأوضح أنه أعلم رفاقه بالحزب بهذا القرار ومبرراته ووجاهته وشكرهم على تفهمهم.



والإثنين، كلف الرئيس قيس سعيد، وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (ليس ممثلا في البرلمان)، بتشكيل حكومة جديدة.

والفخفاخ (48 سنة)، تم ترشيحه للمنصب من قبل حزب حزب "تحيا تونس (ليبرالي-/ 14 نائبا من أصل 217)، بعد رفض البرلمان، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، الذي طرحت اسمه "حركة النهضة" صاحبة الأغلبية البرلمانية (54 نائب).

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