اليمن.. مقتل 3 مدنيين في قصف صاروخي لحي بمأرب

مراد العريفي/ الخليج 365

قُتل 3 مدنيين وأصيب 6 آخرين، الأربعاء، بقصف صاروخي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، حسب مصدر طبي، على حي سكني في مدينة مأرب، وسط اليمن.

وقال المصدر للأناضول، مفضّلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "الصاروخ سقط على حي الروضة، بالقرب من معسكر صحن الجن، التابع للقوات الموالية للحكومة اليمنية".

وأوضح أن الجرحى نُقلوا إلى مستشفى الهيئة العامة، والمستشفى العسكري بمأرب.

ويأتي القصف بعد أيام وجيزة، من قصف مزدوج بصاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدف معسكر الاستقبال في مأرب، ما أدى إلى مقتل 110 جنود، وإصابة أكثر من 70 آخرين.

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واتهمت الحكومة اليمنية ورئاسة الأركان التابعة لها، بتورط جماعة الحوثي، بالوقوف خلف القصف الصاروخي.

ولم يصدر رد فوري من جماعة "أنصار الله"، حول هذا القصف.

ويشهد اليمن حربا للعام السادس على التوالي بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وبين مسلحي جماعة "الحوثي" الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.