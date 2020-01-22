نائب أردوغان يزور جرحى التفجير الإرهابي بالصومال

أنقرة/ الخليج 365

أجرى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأربعاء، زيارة إلى جرحى التفجيرالإرهابي بالصومال، الذين تم نقلهم إلى تركيا لاستكمال علاجهم.

وتلقى أوقطاي، من أطباء مستشفى المدينة الطبية في العاصمة التركية أنقرة، معلومات عن الوضع الصحي للجرحى.

كما التقى أوقطاي، أقرباء الجرحى، وأبلغهم تحيات وسلام الرئيس رجب طيب أردوغان، وتمنياته بالشفاء العاجل لجرحاهم.

والثلاثاء، وصلت طائرة عسكرية تركية إلى أنقرة، تحمل على متنها 10 مصابين جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة "افجوي"، قرب العاصمة الصومالية مقديشو، السبت الماضي.

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وقال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، في تصريحات للصحفيين أدلى بها من المطار، إن "الهجوم الشنيع في الصومال، أسفر عن إصابة 17 شخصا، بينهم 6 مواطنين أتراك، و11 صوماليين".

وأضاف قوجة، أن "المصابين الأتراك خضعوا للعلاج أولا في مستشفى رجب طيب أردوغان بمقديشو، قبل نقل 4 منهم إلى تركيا، بينما غادر اثنين آخرين المستشفى بعد علاجهم".

وأوضح أن "4 من المصابين الذين تم نقلهم إلى تركيا، هم مواطنين أتراك، و6 صوماليين".

وبيّن أن "مواطن تركي و4 صوماليين من المصابين، في حالة حرجة، مقارنةً مع الآخرين".



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