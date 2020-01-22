الرياض تدعو واشنطن لإزالة السودان من "الدول الراعية للإرهاب"

الخرطوم/الخليج 365

دعت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، الولايات المتحدة، إلى إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان، مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، في العاصمة السعودية الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن نظيرتها السعودية.

وذكرت الوكالة أن "الوزير السعودي أكد على ضرورة إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب".

وأكد قطان على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الصديقة لتقديم الدعم الكامل للسودان، ومنع عرقلة تحقيق المرحلة الانتقالية لأهدافها.

كما شدد على دعم السعودية لأمن واستقرار السودان وتحقيق تطلعات شعبه.

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وتسعى الحكومة السودانية برئاسة عبدالله حمدوك، لشطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ضمن مهامها في الفترة الانتقالية التي بدأت منذ 21 آب/ أغسطس الماضي، و تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.



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