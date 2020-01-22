المبعوث الأممي لسوريا يأمل استئناف محادثات اللجنة الدستورية

دافوس/ بايرام ألتوغ/ الخليج 365
أعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا جير بيدرسون، عن أمله استئناف محادثات اللجنة الدستورية السورية في فبراير/ شباط المقبل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بيدرسون للأناضول، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.
وقال بيدرسون إنه سيبذل قصارى جهده لاستئناف المحادثات وضمان نجاح العملية السياسية في سوريا.
وأشار أنه سيتوجه الأسبوع المقبل للعاصمة السورية دمشق، لاجراء محادثات مع النظام، لافتاً أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا حول مستقبل اللجنة عقب محادثاته في دمشق.
وفشلت أطراف اللجنة الدستورية من التوصل إلى اتفاق لبدء أعمال الجلسة المشتركة بعد 3 أيام من أعمال الدورة الثانية في جنيف، وقبل يومين من انتهاء هذه الجولة.
وتتهم المعارضة النظام بفرض جدول أعمال لمواضيع سياسية لا تتعلق بالدستور، في حين أن النظام متمسك بمناقشة ثوابت وطنية وهي مواضيع سياسية من غير صلاحيات اللجنة الدستورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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