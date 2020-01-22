الأهلي أمام تحدي الرائد لحسم «الثالث»

صحيفة الخليج الالكترونية يختتم الدور الأول لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الخميس، من خلال مباريات الجولة الـ15 بمواجهتين في الأحساء تجمع الفتح مع ضمك، فيما يستضيف الرائد نظيره الأهلي في بريدة.

ويستضيف الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، نظيره ضمك، إذ يحتل أصحاب الأرض المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل ضمك المركز السادس عشر والأخير بـ 8 نقاط .

وفي مباراة ثانية يحل الأهلي ثالث الترتيب برصيد 26 نقطة ضيفاً على الرائد صاحب المركز بذات الرصيد مع فارق الأهداف للضيوف، وستكون المواجهة لحسم المركز الثالث بنهاية الدور الأول.

ويدخل الأهلي تلك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد وصوله إلى دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على الوحدة بثنائية السوري عمر السومة والألماني ماركو مارين.

وستكون الفرصة مواتية للفريق القصيمي لمواصلة سلسلة انتصاراته في الجولات الخمس الماضية والابتعاد بالمركز الثالث بأفضلية اللعب على أرضه ووسط جماهيره في جدة.

وسيعمل على تكرار فوزه على الفريق الغربي عندما تغلب عليه في عقر داره في أخر مواجهة جمعتهما 5-4 في الموسم الماضي، بينما سيعمل الأهلي على الثأر من الخسارة الكبيرة ورد اعتباره بالفوز على مضيفه في بريدة.

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