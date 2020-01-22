اهتمام عالمي بصعود الأخضر إلى طوكيو

صحيفة الخليج الالكترونية

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بالإنجاز الكبير الذي حققه الأخضر الأولمبي، بعد فوزه على نظيره الأوزبكي بهدف دون رد، ووصوله إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 سنة مع تأهله إلى منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

البداية مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في نسخته الإنجليزية، حيث أشاد بمستوى الأخضر الشاب خلال البطولة، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يصل فيها إلى الأولمبياد منذ أتالانتا 1996.

وركزت صحيفة “ستاندرد” الإنجليزية على النهائي المرتقب بين السعودية وكوريا الجنوبية، بعد فوز الكوريين على أستراليا بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الآخر من الدور نصف النهائي.

كذلك وضعت شبكة “فرانس 24” الفرنسية تقريراً خاصاً عن بطولة آسيا تحت 23 سنة، مع إبراز تألق المنتخب السعودي طوال مشوار النسخة، خاصة بعد فوزه على أوزبكستان بهدف دون رد، وتألقه على المستوى الدفاعي في مواجهاته السابقة.

الجدير بالذكر أن حساب “فيفا” على تويتر، بارك للأخضر على طريقته الخاصة أيضاً بهذه التغريدة: “فازت السعودية بفضل هدف الفوز الثمين في الوقت الحرج وقبل صافرة النهاية، عن طريق ناصر العمران ليتأهل لنهائي كأس آسيا تحت 23 سنة. ألف مبروك للأخضر الشاب :green_heart:التأهل ونراكم في طوكيو”.