- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله تعالى- استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة بدءاً من بعد غد الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، وأن تصل إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وعلى أجزاء من منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق: الرياض والشرقية والمدينة المنورة.
كما توقعت أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت المقبلين على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وأن تتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز، وعلقان، والظهر)، وكذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية (طريف، والقريات، وحزم الجلاميد) مساء يومي الجمعة والسبت.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.