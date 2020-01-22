الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله تعالى- استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة بدءاً من بعد غد الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، وأن تصل إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وعلى أجزاء من منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق: الرياض والشرقية والمدينة المنورة.

كما توقعت أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت المقبلين على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وأن تتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز، وعلقان، والظهر)، وكذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية (طريف، والقريات، وحزم الجلاميد) مساء يومي الجمعة والسبت.