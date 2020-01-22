لبنان.. حذاء وزير بالحكومة يثير الجدل على مواقع التواصل

دبي - بواسطة محمد فارس © @LBpresidency الحكومة اللبنانية الجديدةلبنان.. حذاء وزير بالحكومة يثير الجدل على مواقع التواصل تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان الصورة التذكارية للحكومة الجديدة، ليحظى حذاء وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة باهتمام الناشطين الكبير. وظهر الوزير الجديد في الصورة التذكارية الرسمية لحكومة حسان دياب التي أبصرت النور ليل أمس الثلاثاء، وقد لبس حذاء رياضيا أسود اللون. facebook facebook وعقدت الحكومة اللبنانية الجديدة اجتماعها للمرة الأولى اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما تلقت رسالة دعم من الأمم المتحدة. شاهد أيضاً: أكثر السياسيين أناقة في العالم المصدر: RT

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