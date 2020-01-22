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الاحتلال الإسرائيلى يخطر مواطنين فلسطينيين بالاستيلاء على أراض جنوب نابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين فلسطينيين باعتزامها الاستيلاء على أراض من قرى (تل ومادما وبورين) جنوب نابلس، وقال غسان دغلس مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة -في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين بالاستيلاء على مساحة من أراضيهم في تلك القرى.

وأضاف أن الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها تمتد من جسر مادما وصولا إلى منطقة البرج العسكري في قرية تل، وتمتد على جوانب الطريق العسكري بطول 3 كم.

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