شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا النواب العراقى وتيار الحكمة يبحثان الإعداد للانتخابات المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى اليوم الأربعاء استكمال قانون الانتخابات بإقرار الدوائر الانتخابية لتتمكن مفوضية الانتخابات من بدء التحضير للانتخابات المبكرة بأسرع وقت ممكن، وقال الحكيم فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، " تم خلال اللقاء بحث تطورات المشهد العراقى والإقليمى وملف الحكومة الانتقالية القادمة والانتخابات المبكرة والشأن البرلماني"، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الإسراع باختيار رئيس للحكومة الانتقالية يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والمقبولية الشعبية وضرورة الانتهاء من حالة تصريف الأعمال ذات الصلاحيات المنقوصة، والأخذ بخارطة الطريق التى رسمتها المرجعية الدينية العليا للخروج من الأزمة الحالية.



وأضاف " شددنا على دور البرلمان العراقى ومسئولية القوى السياسية تجاه تعزيز وحدة القرار الوطنى وحفظ سيادة البلاد وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، والنأى بها عن الصراعات الإقليمية والدولية".