السعودية تطالب واشنطن بشطب السودان من لائحة الدول الداعمة للارهاب









اسماء السيد - الرياض: طالب وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية الاربعاء واشنطن بشطب السودان من اللائحة الاميركية للدول الداعمة للارهاب، اثناء لقائه المبعوث الأميركي للسودان في الرياض.

وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للارهاب منذ 1993 بتهمة التعاون مع جماعات اسلامية متطرفة على رأسها القاعدة التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان لفترة.

ورفعت الولايات المتحدة في 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان عام 1997 لكنها أبقت الخرطوم على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

ونقلت قناة الإخبارية الحكومية عن الوزير السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان قوله "أكدنا لـواشنطن على ضرورة رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب".

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وجاء تصريحات قطان اثناء لقائه المبعوث الأميركي السفير دونالد بووث الاربعاء في مقر الخارجية السعودية في الرياض.

وأكد قطان "دعم السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق".

وشدّد "على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان".