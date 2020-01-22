دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية سلطان عمان يفاجئ الفريق الطبي للسلطان قابوس بـ«قائمة أوسمة»

قلد سلطان عمان هيثم بن طارق أوسمةً اليوم الأربعاء، للفريق الطبي الذي أشرف على المتابعة الصحية والعلاج للسلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور بقصر العلم العامر، وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم بن طارق قلّد وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى كلًّا من العميد طبيب سيف بن زاهر السالمي والبروفيسور منصور بن سيف المنذري والعقيد طبيب موسى بن منصور أولاد ثاني والعقيد طبيب صالح بن سعود العبري والعقيد طبيب إبراهيم بن خميس آل علوي.

كما قلّد السلطان وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية على الممرض سعود بن حميد اللاهوري والممرض خالد بن ناصر الحبسي والممرض فيصل بن خميس اليحيائي والممرض قاسم بن يعقوب القاسمي، وبث التلفزيون العماني مشاهد من استقبال السلطان هيثم بن طارق الفريق الطبي الذي تابع الحالة الصحيّة للسلطان قابوس، وتقليدهم أوسمة الإشادة السلطانية.

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