شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: الانتخابات المبكرة حل ينهي الأزمة في بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال برهم صالح الرئيس العراقي، إن احترام سيادتنا مسألة مهمة لاستقرار المنطقة، مضيفا أن الانتخابات المبكرة حل ينهي الأزمة في بلدنا.

كانت الرئاسة العراقية قالت في بيان لها إن الرئيس برهم صالح التقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى دافوس اليوم الأربعاء، حيث ناقشا خفض القوات الأجنبية فى البلاد. وقال البيان "تم خلال الاجتماع تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار".

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وكان قد هدد فصيل كتائب حزب الله فى العراق الثلاثاء الرئيس العراقى برهم صالح بـ"الطرد من بغداد"، فى حال التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال أعمال منتدى "دافوس" فى سويسرا.

ونشر المسؤول الأمنى فى كتائب حزب الله أبو على العسكرى تغريدة على "تويتر"، كتب فيها: "نشدد على ضرورة التزام برهم صالح بعدم اللقاء بالأحمق ترامب، وزمرة القتلة التى ترافقه".

وأضاف: "بخلاف ذلك سيكون هناك موقف للعراقيين تجاهه، لمخالفته إرادة الشعب، وتجاهل الدماء الزكية التي أراقتها هذه العصابة، وسنقول حينها، لا أهلا ولا سهلا بك، وسيعمل الأحرار من أبنائنا على طرده من بغداد الكرامة والعز".