شكرا لقرائتكم خبر عن فنلندا تخصص 4 ملايين يورو لإعادة تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الأربعاء، أن هلسنكى خصصت 4 ملايين يورو لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لإعادة تأهيل الأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة والمصابين إصابات خطيرة من المدنيين فى سوريا، وقالت السفيرة الفنلندية فى بيروت تاريا فرنانديز: "الأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة والمدنيون المصابون بإصابات خطيرة يتحملون العبء الأكبر فى الحرب فى سوريا، فقد مئات الآلاف من الناس صحتهم، وأصيبوا بالشلل، أو بترت أطرافهم، وفى الوقت نفسه، حُرم الكثيرون من فرص العمل، وتريد فنلندا مساعدة أكثر ضحايا الحرب ضعفا ودعم اندماجهم فى المجتمع، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وتقدر الأمم المتحدة أن 2.8 مليون شخص فى سوريا يعانون الإعاقة ويقدر عدد الأشخاص الذين بترت أطرافهم بأكثر من 400 ألف شخص.

ولدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى خمسة مراكز فى أنحاء مختلفة من سوريا تقدم خدمات إعادة التأهيل ودعم الحياة لذوى الاحتياجات الخاصة وتلقى أربعة مراكز تمويلاً من فنلندا، ويسعى البرنامج الإنمائى أيضا، بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية والإقليمية، إلى تعزيز توفير الخدمات العامة لذوى الإعاقة.