شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: اليوم إطلاق الجواز اللوجستى عالميا في دافوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث اليوم، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، عن دبى والاقتصاد الإماراتى، ومستقبل التجارة العالمية.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "أعلنا قبل عام إطلاق خط دبي للحرير، ضمن وثيقة الخمسين، واليوم تم إطلاق الجواز اللوجستى عالمياً عبر أكبر تجمع اقتصادي عالمي في دافوس، تأكيداً على تقدمنا في تحقيق مشروعنا الاستراتيجي لضمان مستقبل واعد لاقتصادنا بحلول تؤكد مكانة دبي كحلقة وصل داعمة للتجارة العالمية".



دافوس

وتابع "التجارة رافد رئيس لاقتصاد الإمارات .. وتاريخنا معها وخبراتنا الطويلة في معاملاتها تؤهلنا للقيام بدور ريادي يدعم مستقبل التجارة العالمية ويضمن فرص اقتصادية متكافئة للجميع.. نتطلع للعمل مع شركائنا لجعل خط دبى للحرير ضمانة لمستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة والعالم".

Advertisements

وكان بن راشد قد أكد أن الإمارات أعلنت اليوم الأربعاء من مؤتمر دافوس، مشاركتها وانضمامها لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر، مشيرا إلى أن موعده سبتمبر المقبل.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أعلنت دولة الامارات اليوم من دافوس مشاركتها وانضمامها لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر ... يشاهده أكثر من مليار ونصف المليار مشاهد.. بمشاركة 10 مدن عالمية.. الموعد : 26 سبتمبر القادم".