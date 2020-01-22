5 جرحى خلال تظاهرات فى محيط مجلس النواب بوسط العاصمة اللبنانية بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، سقوط 5 جرحى خلال تظاهرات في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية بيروت. ونشبت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن وسط بيروت، واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وهاجم المتظاهرون السياج الأمنى فى الممر الرئيسي المؤدى إلى مقر مجلس النواب بساحة النجمة بوسط العاصمة، ورشقوا القوى الأمنية بالحجارة. Advertisements وشهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وعمليات كر وفر، بعدما أعرب المحتجون عن رفضهم للحكومة الجديدة التى جرى الإعلان عن تشكيلها الليلة، معتبرين أنها لا تعبر عن تطلعات الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضى، فى حين قطع المتظاهرون فى عدد من المحافظات الطرق الرئيسية اعتراضا على التشكيلة الحكومية. وهاجم المتظاهرون السياج الأمنى فى الممر الرئيسي المؤدى إلى مقر مجلس النواب بساحة النجمة بوسط العاصمة، ورشقوا القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية.

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