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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، مقتل امرأة وإصابة 6 مدنيين بقصف صاروخي للحوثي على مأرب باليمن.

وكانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الاثنين، الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمنى فى محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين.

ونقل البيان خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمنى الشقيق وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة فى هذا المُصاب الأليم.

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أدان المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفث، الهجوم الذي نفذته الميليشيات الحوثية، على معسكر الاستقلال العسكرى فى مدينة مأرب، والذى أسفر عن مقتل 80 جنديا على الأقل.

وأكد جريفث - فى بيان أوردته قناة " العربية الإخبارية" اليوم الأحد - أن هذه الأنشطة العسكرية تعرقل أي تقدم لخفض التصعيد.

وحث المبعوث الأممي إلى اليمن، جميع الأطراف على وقف التصعيد وتوجيه طاقاتهم بعيدا عن الجبهة العسكرية نحو السياسة .. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طاولات المفاوضات أكثر فعالية من ساحات القتال في حل النزاع.