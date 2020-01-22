شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب وصالح اتفاقا على استمرار الشراكة الأمنية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن البيت الأبيض، أعلن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس العراقي برهم صالح اتفقا على استمرار الشراكة الأمنية بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تأكيده على عدم وقوع إصابات خطيرة للجنود الأمريكيين نتيجة هجمات إيران الصاروخية ضد القواعد الأمريكية فى العراق "عين الأسد"، مطلع الشهر الجارى، مضيفا: " كان هناك إصابات خفيفة جدا مثل الصداع لدى بعض الجنود "، والمقاتلون الإيرانيون كانوا يزرعون الألغام فى الطرق وأدى ذلك إلى مقتل العديد من العسكريين والمواطنيين الأمركييين، كما أن قاسم سيلمانى ساهم فى قتل كثير من الأبرياء"، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى على هامش منتدى دافوس الاقتصادى فى سويسرا اليوم الأربعاء.

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وأعرب ترامب عن أمله فى التوصل إلى اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى غضون ذلك واصل ترامب الدفاع عن نفسه حول قضية عزله قائلا: "ما يجري في الكونجرس بخصوص العزل هو خدعة وهو أمر سيئ جدا لبلدنا، فنحن بصدد أناس إما فاسدون أو يلعبون لعبة سياسية ، متهما آدم شيف بالفساد، متابعا: "سياسي فاسد والديمقراطيون أصيبوا بالجنون بسبب إنجازاتي القياسية فشعبيتى واسعة جدا".