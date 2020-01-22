شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 إثر هروب ثور هائج من مزرعة إلى أحد بيوت المواطنين فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هرب ثور هائج من مزرعة مالكه بالإمارات ليستقر لمدة يومين فى منزل أحد المواطنين، ووفقا لما نشرته صحيفة "البيان"، حاول ثلاثة عمال إخراج الثور من المنزل إلا أنه عرضهم لإصابات بسيطة إلى متوسطة ليتم نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة، وقال سلطان خليفة الكعبى طبيب بيطرى فى مركز صحة الحيوان بحديقة الحيوانات فى العين: "ورد بلاغ إلى المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بطلب المساعدة واستلام زمام الأمور بوجود ثور هائج فى منزل أحد المواطنين، ونظرا لكبر حجمه وشراسته سبب ذعرا للمارة ولأفراد منزل الشخص المواطن، وباءت محاولات بعض العمال بالفشل بحصاره والسيطرة على الوضع".

وأضاف: "باشرنا فورا بالتعاون مع طبيب بيطرى آخر بتجهيز المعدات الآمنة للتخدير والتى توفرها المؤسسة على أفضل مستوى الممارسات العالمية لاحتواء الحالة، لاسيما وأن سياسة الحديقة أيضا تتماشى مع استراتيجيات الرفق بالحيوان".

وأضاف الكعبي: "توجهنا فورا إلى منزل المواطن، ولدى وصولنا تعاملنا بكل احترافية حيث تم تخدير الثور بواسطة أجهزة التخدير المتطورة، ليتم بعدها نقل الثور وإعادته إلى مزرعة مالكه. وليس هذا فحسب، إذ قمنا أيضا بتقديم العلاج اللازم للثور حيث كان مصابا بجروح إزاء هيجانه".

وشدد الكعبى على أن قسم الخدمات البيطرية فى المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين يساعد فى استدامة ثروة الحيوانات البرية وهذا يعد أحد استراتيجيات الحديقة.