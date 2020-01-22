شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار لغم أثناء مرور سيارة عسكرية تونسية فى جبل ''المغيلة'' دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت سيارة عسكرية تونسية إلى انفجار لغم أرضى "تقليدى الصنع"، اليوم الأربعاء، لدى مرورها بمرتفعات جبل "المغيلة"، الواقع بين ولايتى القصرين وسيدى بوزيد، وذكر الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية، الرائد محمد زكري، فى تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أنه لم يتم تسجيل أى إصابات أو أضرار نتيجة الحادث.

ويترقب الشارع التونسى تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما فشل مرشح حركة النهضة – إخوان تونس- الحبيب الجملى فى التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، وصوت النواب ضدها بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، فى العاشر من يناير الجاري، لتنتقل وفقا للدستور صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع الأحزاب إلى الرئيس التونسى الذى طلب من الأحزاب مقترحات مكتوبة بشأن الشخصيات التى يرونها الأقدر، وكان من بينها إلياس الفخفاخ ولكنه لم يكن الأكثر ترشيحا، حيث اقترحته الكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وحزب تحيا تونس (14 مقعدا)، وقد استقر الاختيار على إلياس الفخفاخ.