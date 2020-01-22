السودان.. "مكافحة الفساد" تُحقق مع نائب سابق للبشير

الخرطوم/ الخليج 365

حققت نيابة مكافحة الفساد في السودان، الأربعاء، مع علي عثمان محمد طه، النائب الأول السابق للرئيس المعزول عمر البشير، إثر شكوى تتهمه بارتكاب "تجاوزات" تتعلق بالتصرف في أراضي المدينة الرياضية جنوبي العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان، إن التحقيق يأتي "بناء على عريضة مقدمة من وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، لنيابة مكافحة الفساد، بتهم تتعلق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية، واستقطاع جزء منها لصالح منظمات وهيئات وإحدى الجامعات".

وفي 20 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلنت البوشي، فتح بلاغ في فساد بالمدينة الرياضية، مشيرة إلى أن التجاوزات شملت مليون و82 ألف متر مربع من أراضي المدينة.

وأضاف البيان، أن "المتهم علي عثمان، طالب النيابة بإمهاله حتى الجلسة القادمة (دون تحديد موعد)، بحجة تذكر تفاصيل الوقائع لطول الفترة الزمنية التي مرت على الواقعة".

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وفي فبراير/ شباط 1991، أصدر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، قرارا بتخصيص مساحة مليون و4 ألف متر لبناء المدينة الرياضية، ووضع حجر أساسها في 1994.

ويعد "طه"، من القيادات البارزة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، وتولى وزارة التخطط الاجتماعي (1993- 1995)، والخارجية من 1995 إلى 1998.

كما تقلد منصبي نائب والنائب الأول للبشير في الفترة من 1998 إلى 2013.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.