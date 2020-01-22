هبوط طائرة في مطار معيتيقة بطرابلس بعد ساعات من تعرضه لقصف

طرابلس/ أنس جانلي/ الخليج 365

هبطت أول طائرة مدنية في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، الأربعاء، بعد تعرضه لقصف من ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي خرقت من جديد وقف إطلاق النار.

وأوضح مراسل الخليج 365 أن الطائرة رقم "YL811" هبطت في المطار قادمة من تونس، بعد قيامها بجولة في سماء البحر المتوسط، نتيجة الهجوم الصاروخي على المطار.



من جهة أخرى، قال شهود عيان، إن دوي انفجار قوي سمع من الأحياء المحيطة بالمطار.



Advertisements

وأعلنت قوات الحكومة الليبية، الأربعاء، أن ميليشيات حفتر، قصفت مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، بستة صواريخ من نوع "غراد"، دون أن يتحدث عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.



واعتبرت أن القصف "تهديد صارخ لحركة الملاحة الجوية، وخرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار من قبل مليشيات حفتر".



والأحد، انعقد مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية.



وفي خرق متكرر لوقف إطلاق النار، تشن قوات حفتر هجمات يومية على طرابلس، استكمالًا لعملية عسكرية تشنها قواته منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.