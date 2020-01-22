ترامب: سعيد بلقاء بارزاني وعلاقتنا بكردستان العراق جيدة

علي محمد/ الخليج 365

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن سعادته بلقاء رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني.

وأشار ترامب إلى "العلاقات الجيدة جدا" مع الإقليم.

جاء ذلك في لقاء جمع ترامب مع بارزاني على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في سويسرا.

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ونقلا عن شبكة "رووداو" الإعلامية العراقية، اجتمع ترامب مع بارزاني، في لقاء استغرق 40 دقيقة.

وفي أعقاب الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي: "لدينا علاقات جيدة جداً مع إقليم كردستان (بشمال العراق)، وقد أسعدنا لقاء الرئيس بارزاني، الذي نعمل معه منذ فترة طويلة".

وأضاف ترامب: "نحن نحمي نفط سوريا، ونحن الذين قضينا على خلافة داعش".

من جانبه، قال بارزاني: "هزمنا داعش بمساعدة الولايات المتحدة، وشعب كوردستان (بشمال العراق) يشكرها على تصديها لداعش".

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