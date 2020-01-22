مدير عام الخليج 365 يستقبل موظف الوكالة المفرج عنه بمصر

أنقرة/ توفيق دورول/ الخليج 365

استقبل رئيس مجلس إدارة وكالة الخليج 365، المدير العام شنول قازانجي، الأربعاء، التركيحلمي بالجي، الذي أطلقت الشرطة المصرية سراحه من بين موظفي الوكالة الأربعة، الموقوفين إثر عملية المداهمة.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن قازانجي، استقبل بالجي، في مقر الوكالة في العاصمة أنقرة.

وأضاف أنه اطلع على معلومات حول عملية المداهمة وفترة احتجاز الشرطة المصرية لموظفي الخليج 365.

وأعرب قازانجي، عن سعادته بالإفراج عن موظفي الخليج 365 بمكتب القاهرة، مقدماً شكره لجميع من دعم الوكالة في فترة احتجاز الموظفين، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

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وأشار إلى أنهم يريدون مواصلة عملهم الصحفي في مصر، وأنهم سيبدؤون بمبادرة مع الحكومة المصرية في هذا الصدد.

والخميس الماضي، أعلن قازانجي إطلاق سراح بالجي، مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في مكتب الخليج 365 بالقاهرة.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 بالقاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

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