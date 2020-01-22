العراق يرفع إنتاج مصافي التكرير إلى 800 ألف برميل يوميا

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

أعلن مسؤول في وزارة النفط العراقية، الأربعاء، عن رفع طاقة إنتاج مصافي التكرير في البلاد إلى 800 ألف برميل يوميا، صعودا من متوسط 750 ألفا في 2019.



ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية، عن وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير، حامد يونس الزوبعي، قوله، إن "طاقة إنتاج مصافي التكرير مجتمعة بالعراق وصلت إلى 800 ألف برميل يومياً".



وأوضح الزوبعي، أن الارتفاع في طاقة إنتاج مصافي تكرير النفط رفع مستويات إنتاج "البنزين" إلى 15 مليون لتر يومياً، و20 مليوناً من مادة "الكاز"، و7 ملايين لتر من مادة النفط الأبيض، و50 ألف متر مكعب يومياً من النفط الأسود، ومنتجات أخرى كالزيوت والأسفلت.



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وتوقع ارتفاع "الطاقة التكريرية للمصافي إلى أكثر من مليون برميل يومياً، في حال إدخال مصفاتي الصمود، وبيجي في محافظة صلاح الدين (شمال) بشكل كامل للخدمة، ومصفاة كربلاء (وسط) التي هي قيد الإنشاء حالياً".



وأشار الزوبعي، أن كمية المشتقات المنتجة في المصافي تسد الحاجة المحلية باستثناء مادتي "البنزين" و"الكاز"، إذ تقوم الوزارة باستيراد قرابة 10 ملايين لتر يوميا من "البنزين"، و5 ملايين لتر من "الكاز"، لسد احتياجات إنتاج الطاقة الكهربائية.



ولفت أن وزارة النفط طرحت خمس مصاف أمام الشركات الأجنبية للاستثمار، وهي "الناصرية الاستثمارية" بطاقة إنتاج 150 ألف برميل يومياً، و"ميسان" بطاقة 150 ألف برميل يوميا، و"الفاو" بطاقة تكريرية تقدر بـ300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى مصفاتي "البصرة" 150 ألف برميل، و"كركوك" بطاقة 70 ألف برميل يومياً.



والعراق، ثاني أكبر مُصدّر للنفط الخام في منظمة "أوبك"، بمتوسط 4.5 ملايين برميل يوميا، ويصدر يوميا 3.4 ملايين برميل، ويعتمد على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.