برلمان الكويت يقر اتفاقية المنطقة المحايدة مع السعودية

محمد إبراهيم/ الخليج 365
أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأربعاء، مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتيْ البلاد والسعودية، تنظم عودة إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة بين البلدين.
وذكر المجلس، في بيان، أنه أقر أيضا، خلال جلسة الأربعاء، مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة، المحاذية للمنطقة المقسومة (المحايدة).
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 55 عضوا، ورفض 7 أعضاء، من إجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضواً.
وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وقّع البلدان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، التي تتضمن حقولا نفطية مشتركة.
وفي وقت سابق، توقع وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، ارتفاع إنتاج بلاده بمقدار 250 ألف برميل يوميا قبل نهاية 2020، بفضل توقيع مذكرة التفاهم مع السعودية بشأن المنطقة المقسومة.
وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.
وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدة للنفط "أوبك"، حقل "الخفجي"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق "الوفرة" في مايو/ أيار 2015، لعقبات تشغيلية.
ويبلغ إنتاج الكويت النفطي حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا مع التزامها باتفاق خفض إنتاج النفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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