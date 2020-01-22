“الشيخ ” أنتم لا تستحقون الاحترام

الخليج - حسن القبيسي أكد الاعلامي “محمد الشيخ”نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية عبر حسابه في تويتر أن هناك فئة لا تستحق الاحترام واطلق عليهم لقب ” المأزومين ” . وأضاف ” الشيخ ” أن هناك كثير من المحطات أثبتت أن بعض المأزومين لا يحبون منتخب بلادهم بقدر حبهم لأنديتهم، فهم ينظرون لـ ⁧‫#الاخضر‬⁩ من مناظيرهم الملونة، فإن حضرت أنديتهم دعموه، وإن غابت انقلبوا عليه. العقلاء وحدهم من يصطفون حوله حضرت أنديتهم أو غابت.

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