مقتل حليف لسليماني برصاص مجهولين في إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء أن مسلحين اثنين قتلا بالرصاص قياديا في ميليشيا باسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، كان حليفا لقاسم سليماني القائد الكبير في الحرس الثوري الذي قتلته الولايات المتحدة في ضربة جوية بطائرة مُسيرة في العراق.

وميليشيا باسيج تتبع قيادة الحرس الثوري، وهو القوة الأمنية الأكبر والأكثر تسليحا في إيران.

وقالت الوكالة الرسمية إن عبد المحسن مجدمي، قائد منظمة التعبئة التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة داروخين في إقليم خوزستان بجنوب غرب إيران قُتل أمام منزله برصاص مسلحين اثنين مجهولين يستقلان دراجة نارية أمس الثلاثاء.

وأضافت أنه لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. ووصفت مجدمي بأنه “أحد حماة الضريح” في إشارة استُخدمت لوصف أعضاء القوى الأمنية الذين قاتلوا في الآونة الأخيرة في العراق وسوريا.