موعد طرح هاتف آيفون «رخيص الثمن»

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت شركة “أبل” الأمريكية عن موعد طرح هاتف “آيفون” الجديد متوسط السعر.
ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن مصادر من داخل “أبل” تأكيدها أن عمليات تجميع هاتف “آيفون 9” ذي التكلفة الاقتصادية الأقل ستبدأ في فبراير المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن عملية الإعلان الرسمي عن الهاتف وبدأ شحنه وبيعه رسمياً في الأسواق، ستبدأ في مارس.
وأوردت المصادر أن عمليات التصنيع ستكون مشتركة بين مصانع “هون هون فوكسكون” و”بيغاترون” و”وينسترون كروب”.
وسيكون هاتف “آيفون 9” الاقتصادي بتصميم مستوحى من هاتف “آيفون 8″، لكن سيتم دعمه بمستشعر بصمة أصابع، كما أن شاشته اللمسية ستكون بقياس 4.7 بوصة.
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