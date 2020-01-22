صحيفة الخليج الالكترونية أسهمت ممرضة سعودية في إنقاد أربعة أشخاص اصيبو بحادث سير ووفقا للقائد الميداني في الهلال الأحمر السعودي بالقصيم محمد المناور أن الممرضة مريم الشمري صادف مرور بموقع الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين مضيفا أن تفاصيل الحادث تعود لتلقي عمليات الهلال بلاغا عن حادث مروري لعائلة مكونة من خمسة أشخاص مصابين بالموقع

مبيناً على الفور تم توجية 3 فرق إسعافية من الهلال الاحمر وفرقة مساندة من مستشفى قبة للموقع مشيراً إلى أن الممرضة ‘السعودية ‘مريم الشمري” من صحة حفر الباطن صادف مرورها في الطريق وقت الحادث المروري وقد قامت على الفور بالمبادرة والتوقف والتدخل في إنقاذ حياة المصابين وإيقاف النزيف وتضميد الكسور للمصابين والذين كان من بينهم طفلة مصابة وعمرها 6 سنوات كانت تعاني من إصابة في الساعد الأيمن وبعض الجروح العميقة .

وأضاف المناور , ساهمت جهود الممرضة الشمري بالتخفيف من مضاعفات الإصابات والمساهمة المباشرة في إنقاذ ارواح عدد اربع إصابات فيما انتقل المصاب الخامس إلى رحمة الله.

وأفاد المناور بأنه تم التواصل مع الممرضة الشمري وشكرها على جهودها النبيلة والإنسانية ونقل مبادرتها لمدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة القصيم الأخصائي خالد صالح الخضر والذي وجه باستقبالها وتكريمها وتسليمها شهادة شكر وتقدير لمساهمتها في إنقاذ حياة المصابين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممرضة سعودية تنقذ 4 أشخاص من نزيف حاد إثر حادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.